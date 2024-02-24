Fenerbahçe'de Alexander Djiku, cezalı duruma düştü

İHA
Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı konuk ederken sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Mücadeleye 11’de başlayan Alexander Djiku, 84. dakikada Hajradinovic ile girdiği ikili mücadelede hakem Cihan Aydın tarafından sarı kart gördü.
Bu sezon ligde 4. sarı kartını gören Djiku, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Hatayspor müsabakasında cezalı duruma düştü.
Bu sezon 17 maçta forma giydi
29 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında Alanyaspor, Başakşehir ve Kayserispor maçlarında sarı kart görmüştü.
Alexander Djiku, sarı-lacivertli formayla bu sezon ligde 17 lig maçında görev aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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