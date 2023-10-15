Fenerbahçe'de Alexander Djiku, son idmana katıldı

İHA
Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli takımda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Djiku idmanda yer aldı
Sakatlığı nedeniyle Gana Milli Takım kadrosundan çıkartılan Alexander Djiku, bugün gerçekleştirilen idmanda takımla çalışmalara katıldı.
Ardından koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan oyuncular antrenmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların devamında yaptıkları bireysel çalışmalarla tamamladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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