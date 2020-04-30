Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Alper Potuk'un, görüşmek için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne çağrıldığı öğrenildi.

DHA

Fenerbahçe'de satış listesine konan ancak devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmayı kabul etmeyen Alper Potuk, şubat ayında kadro dışı bırakılmış ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ismi bildirilmemişti.

Sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istemeyen Potuk, maaşında indirime gitmeyi kabul edince takımda kaldı.

ÜCRETİNDE İNDİRİM YAPILACAK

Fenerbahçe'de 29 yaşındaki Alper Potuk'un, bugün görüşmek için Samandıra'ya çağrıldığı öğrenildi.

Yapılan görüşme sonucunda; tecrübeli futbolcunun affedildiği ve ücretinde indirime gidileceği belirtilirken, Alper'in de bu durumu kabul ettiği ve maaş konusunu sorun yapmadığı söylendi.

29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den kazandığı yıllık ücret 1.3 milyon euro. Alper Potuk'un son indirimle birlikte oluşacak yeni maaşı ise henüz bilinmiyor.

BU SEZON 8 MAÇTA GÖREV ALDI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya çıkan Alper Potuk, bu maçların hiçbirinde skora katkı sağlayamadı.