Fenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlandı

Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlık yaşayan başarılı eldivenin maç kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.
"Tedavisine başlandı"
Fenerbahçe, maça saatler kala şu açıklamayı yaptı:
"Futbol Takımımızın Kaptanı Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır."
Kale İrfan Can Eğribayat'a emanet
Fenerbahçe'de Altay'ın sakatlığında kaleyi İrfan Can Eğribayat'ın koruması bekleniyor.
Sarı-lacivertliler, Ankaragücü ile bu akşam saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.