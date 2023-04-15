Fenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlandı

Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku yaşandı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlık yaşayan başarılı eldivenin maç kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, maça saatler kala şu açıklamayı yaptı:

"Futbol Takımımızın Kaptanı Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır."