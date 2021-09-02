Fenerbahçe'de Avrupa Ligi kaydı için son saatler

Avrupa Ligi için UEFA'ya bugün kadrosunu teslim edecek olan sarı-lacivertliler yeni golcüyü bu listeye yazdırmak istiyor.

Fenerbahçe'de ciddi bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Avrupa Ligi için UEFA'ya bugün kadrosunu teslim edecek olan sarı-lacivertliler yeni golcüyü bu listeye yazdırmak istiyor.

Takımda son olarak Zanka ve Perotti'nin 2022'de bitecek sözleşmeleri feshedildi. Gözden çıkarılan Nabil Dirar ve Sinan Gümüş'le de görüşmeler sürüyor.

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Bu oyuncuların takımdan ayrılmaları için çalışmalar sürerken bugün gece yarısına kadar santrforun açıklanması ve kaydedilmesi gerekiyor aksi takdirde Valencia ve Serdar Dursun sarı-lacivertli takımın Avrupa'daki santrforu olacak.

Olası bir olumsuz durumda Vitor Pereira'nın duruma göre bu mevkide başka isimlere de şans vermesi bekleniyor.