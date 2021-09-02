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    Fenerbahçe'de Avrupa Ligi kaydı için son saatler

    Avrupa Ligi için UEFA'ya bugün kadrosunu teslim edecek olan sarı-lacivertliler yeni golcüyü bu listeye yazdırmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 11:09
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 11:50
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    Fenerbahçe'de Avrupa Ligi kaydı için son saatler

    Fenerbahçe'de ciddi bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Avrupa Ligi için UEFA'ya bugün kadrosunu teslim edecek olan sarı-lacivertliler yeni golcüyü bu listeye yazdırmak istiyor.

    Takımda son olarak Zanka ve Perotti'nin 2022'de bitecek sözleşmeleri feshedildi. Gözden çıkarılan Nabil Dirar ve Sinan Gümüş'le de görüşmeler sürüyor.

    Fenerbahçe de Avrupa Ligi kaydı için son saatler #1

    KAYIT İÇİN SON SAATLER

    Bu oyuncuların takımdan ayrılmaları için çalışmalar sürerken bugün gece yarısına kadar santrforun açıklanması ve kaydedilmesi gerekiyor aksi takdirde Valencia ve Serdar Dursun sarı-lacivertli takımın Avrupa'daki santrforu olacak.

    Olası bir olumsuz durumda Vitor Pereira'nın duruma göre bu mevkide başka isimlere de şans vermesi bekleniyor.

    Fenerbahçe de Avrupa Ligi kaydı için son saatler #2

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