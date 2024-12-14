Fenerbahçe'de Başakşehir maçının hazırlıkları tamamlandı

İHA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında oynayacağı Başakşehir, maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
HAZIRLIKLAR SONA ERDİ
Sarı-lacivertliler, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış