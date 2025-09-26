Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran futbolcularla bir araya geldi

Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları bugün Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenmanla sürdürdü.
OYUNCULARLA TOPLANTI YAPTI
Başkan Sadettin Saran ve yöneticilerden Ertan Torunoğulları da tesisi ziyaret etti.
Saran ve Torunoğulları, futbolcularla bir araya geldi ve bir toplantı gerçekleştirdi.
Saran, takımın son durumu hakkında bilgi aldı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
