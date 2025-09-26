Abone ol: Google News

Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran futbolcularla bir araya geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde futbol A takımı futbolcularıyla bir araya geldi.

Yayınlama Tarihi: 26.09.2025 15:05
Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları bugün Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenmanla sürdürdü.

OYUNCULARLA TOPLANTI YAPTI

Başkan Sadettin Saran ve yöneticilerden Ertan Torunoğulları da tesisi ziyaret etti.

Saran ve Torunoğulları, futbolcularla bir araya geldi ve bir toplantı gerçekleştirdi.

Saran, takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: 

Başkanımız Sadettin Saran ile Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Torunoğulları, Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde Futbol A Takımımızla bir araya geldi. Fenerbahçemiz, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları bugün Can Bartu Tesislerimizde yapılan antrenmanla sürdürürken, Başkanımız Sadettin Saran ve Yöneticimiz Ertan Torunoğulları tesisimizi ziyaret etti. Burada futbolcularımızla bir araya gelen Başkanımız ve Yöneticimiz, bir toplantı gerçekleştirdi.

