Fenerbahçe'de Berisha sıkı çalışıyor

Fenerbahçe'de Valencia ve Serdar Dursun’un milli takımlarına gitmesi, Mergim Berisha için büyük şans oldu. Alman yıldız, Trabzon karşısında formayı kapmak için özel çalışmalar yapıyor.

Fenerbahçe’de forvetteki forma rekabeti tavan yaptı. Enner Valencia, Serdar Dursun ve Mergim Berisha, Vitor Pereira’nın birinci golcüsü olmak için kıyasıya bir mücadele içerisinde.

Ancak lige verilen Milli ara, Berisha’yı bu yarışta öne taşıdı. Valencia ve Serdar Dursun, Milli göreve gitti. Berisha, bu süreçte Portekizli teknik adamın gözüne girmek için elinden geleni yapıyor.

23 yaşındaki forvet, takımla çalışmaların dışında özel idmanlarla Trabzonspor maçına hazırlanıyor. Pereira’nın hücum organizasyonları üzerine yaptırdığı antrenmanlar da Berisha için önemli bir fırsat oldu.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ MESUT

Yıldız futbolcunun çok önemli bir de destekçisi var: Mesut Özil... Yıllarca Almanya Milli Takımı’nın formasını giyen Mesut, aynı dili konuştuğu Berisha’ya her konuda yardımcı olmaya çalışıyor.

Dünyaca ünlü yıldız, özel çalışmalar sırasında da takım arkadaşına zaman zaman eşlik ediyor. Milli arayı çok iyi değerlendiren Mergim Berisha, forma rekabetinde şu anda bir adım öne geçmeyi başarmış durumda.