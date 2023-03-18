Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi 7 oyuncu kart sınırında Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de maç öncesi 7 isim sarı kart sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maç öncesi büyük bir risk bulunuyor.

Fenerbahçe'de Alanya 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

7 oyuncu kart görürse cezalı duruma düşecek

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao forma giymesi ve kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de bir önceki maçta sarı kart gören Attila Szalai ise Alanyaspor maçında cezalı olduğu gerekçesiyle forma giyemeyecek.