Fenerbahçe'de burnu kırılan Dzeko, maske ile antrenmanda

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK'ya konuk olmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalara devam etti.

İdman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk geliştirme programları uygulandı. Antrenman, dar alanda yapılan pas çalışmaları ve sonrasında gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.

DZEKO MASKE İLE İDMANA KATILDI

Dzeko ise, milli takımda yaşadığı burnundaki kırık nedeniyle maske takarak idmanda yer aldı.