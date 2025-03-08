Fenerbahçe'de değişiklik! Dominik Livakovic, kaleye geçiyor

Haber Merkezi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında kadroda değişiklik yapmayı planlıyor.
Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic'in sakatlığı sonrası kaleyi alan İrfan Can Eğribayat, iyi bir performans ortaya koymuştu.
İrfan Can, performansı sonrası Livakovic iyileşmesine rağmen kaleyi bırakmamıştı.
İRFAN CAN'IN PERFORMANSI TARTIŞMA YARATTI
Ancak 26 yaşındaki file bekçisi, Rangers'a karşı kaybedilen 3-1'lik maçta performansıyla tartışma yarattı.
LIVAKOVIC YENİDEN KALEYE GEÇİYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu gelişmenin ardından Rangers ile oynanacak rövanş maçında kalede Dominik Livakovic'e forma vermeyi planlıyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış