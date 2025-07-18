Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi: İngiltere'den talipleri var... Fenerbahçe, Diego Carlos’un transferi için Leeds United ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı savunmacı için 11,5 milyon euro bonservis ve zorunlu satın alma opsiyonu talep ediyor. Burnley ve Sunderland da devrede.

Fenerbahçe'de kadro yapılanması devam ederken, gelen oyuncuların yanında gitmesi muhtemel olan oyuncuların da durumu merak konusu. Fenerbahçe'den ayrılmasıyla gündeme gelen son oyuncu Diego Carlos oldu. İngiltere ekiplerinden Burnley, Sunderland ve Leeds United, Brezilyalı savunma oyuncusu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. İNGİLTERE'DEN 3 TALİBİ VAR Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonda kadrosuna kattığı Brezilyalı stoperden sakatlığı sebebiyle yalnızca 5 maçta faydalanabilmişti. Sarı-lacivertliler, uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncuyla yolları ayırmaya hazır. İngiliz kulüplerinden gelen tüm tekliflerin kiralık olduğu öğrenildi. KİRALIK İSTENİYOR Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz ara transfer döneminde 11.5 milyon euroya transfer edilen Carlos için yalnızca zorunlu satın alma opsiyonlu teklifleri değerlendirecek Diego Carlos, daha önce Aston Villa, Nantes, Sevilla gibi kulüplerin formasını terletti. Oyuncuya şu ana kadar ödenen toplam bonservis bedeli 58.77 milyon euroya ulaştı. Eshspor Haberleri Youssef En-Nesyri için Suudi Arabistan'dan talip çıktı

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