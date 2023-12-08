Fenerbahçe'de Djiku'dan sonra bir müjde daha! Serdar Aziz'den de güzel haberler var Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe'de Serdar Aziz de takımla birlikte çalıştı.

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Fenerbahçe'de performansıyla her zaman beklentileri karşılayan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından sık sık uzak kalan Serdar Aziz, dün yapılan idmanın tamamında yer aldı.

33 yaşındaki stoperin iyileştiği ve kondisyon olarak yüzde 100 olmasa da derbide şans istediği kaydedildi.

"Göreve hazırım"

İsmail Kartal ile kısa bir görüşme yapan Aziz, "Kendimi hazır hissediyorum. Sadece maç eksiğim var ancak bu kritik derbide görev yapmaya hazırım." dedi.

Öte yandan Djiku ve Serdar Aziz gibi savunmacıların dönmesiyle eli rahatlayan İsmail Kartal'ın Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde ideal 11'ine yakın bir kadro kurması bekleniyor.