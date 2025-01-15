Fenerbahçe'de Dominik Livakovic yeniden sakatlandı

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Fenerbahçe Kulübü, Hırvat kaleci Dominik Livakovic’in sağlık durumuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Takımın Konyaspor ile oynadığı maçın son dakikalarında yaşanan sakatlık sonrası oyuncunun sağlık kontrollerinin tamamlandığını duyuran kulüp, Livakovic’in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiğini belirtti.

Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.

3 HAFTA YOK

Dominik Livakovic, geçen sezon başında takıma katılmış ve sergilediği performansla kısa sürede taraftarların sevgisini kazanmıştı. Ancak yaşadığı bu sakatlık, Fenerbahçe’nin kritik dönemeçlerden geçtiği süreçte kalede bir boşluk oluşmasına yol açabilir.

Edinilen bilgiye göre yıldız kalecinin 2-3 hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.