Fenerbahçe'de Dusan Tadic'e büyük tepki

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun dün ilk 11'de sahaya sürdüğü Dusan Tadic, performansıyla eleştirilirken 68'de yaşanan karambolde mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.

Kornerden gelen topta altı pasa düşen topa son dokunan Sırp oyuncu, Galatasaray kalecisi Muslera'yı geçemedi.

Oyun içinde de sık sık eşleştiği Lemina karşısında ikili mücadeleleri kaybeden 36 yaşındaki futbolcuya fiziksel anlamda yetersiz kaldığı yönünde eleştiriler yapıldı.

"GOLÜ BULAMADIK" DEMİŞTİ

Mourinho'nun 90 dakika sahada tuttuğu Tadic maç sonunda, "Buraya kazanmak için gelmiştik. Ciddi fırsatlar da yakaladık ama golü bulamadık. Galibiyete yakın olan taraf bizdik. Ligin geri kalanında şampiyonluk mücadelemiz devam edecek." ifadesini kullandı.