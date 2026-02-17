Fenerbahçe'de Edson Alvarez ameliyat oldu

- Fenerbahçe oyuncusu Edson Alvarez, sakatlığı nedeniyle Hollanda'da ameliyat oldu ve 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.
- Meksikalı oyuncu, 10 yıllık kariyerinde 11 maç kaçırmasına rağmen Fenerbahçe'de 6 ayda 15 maçı kaçırdı.
- Fenerbahçe ile 22 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Alvarez, 17 maçta 1 asist yaptı.
Fenerbahçe’de sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Edson Alvarez ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli takımda şu ana kadar 15 karşılaşmada görev alamayan Meksikalı orta saha oyuncusu ameliyat oldu.
Alvarez’in Hollanda’da ameliyat geçirdiği belirtildi.
AMELİYAT EDİLDİ: 1.5 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK!
Meksikalı futbolcu, yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.
Öte yandan Alvarez'in sakatlığı sonrası çarpıcı bir tablo ortaya çıktı.
Alvarez; Club America, Ajax ve West Ham formaları giydiği 10 yıllık kariyerinde toplam sadece 11 maç kaçırmıştı.
GELDİĞİNDEN BERİ 15 MAÇ KAÇIRMIŞTI
Meksikalı oyuncu, Fenerbahçe'de ise yalnızca 6 aylık sürede tam 15 maçta forma giyemedi.
22 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Alvarez, Fenerbahçe ile çıktığı 17 maçta 1 kez asist yaparken, bin 125 dakika süre aldı.