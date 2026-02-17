Fenerbahçe'de Edson Alvarez ameliyat oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe’de sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Edson Alvarez ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli takımda şu ana kadar 15 karşılaşmada görev alamayan Meksikalı orta saha oyuncusu ameliyat oldu.

Alvarez’in Hollanda’da ameliyat geçirdiği belirtildi.

AMELİYAT EDİLDİ: 1.5 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK!

Meksikalı futbolcu, yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.

Öte yandan Alvarez'in sakatlığı sonrası çarpıcı bir tablo ortaya çıktı.

Alvarez; Club America, Ajax ve West Ham formaları giydiği 10 yıllık kariyerinde toplam sadece 11 maç kaçırmıştı.

GELDİĞİNDEN BERİ 15 MAÇ KAÇIRMIŞTI

Meksikalı oyuncu, Fenerbahçe'de ise yalnızca 6 aylık sürede tam 15 maçta forma giyemedi.

22 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Alvarez, Fenerbahçe ile çıktığı 17 maçta 1 kez asist yaparken, bin 125 dakika süre aldı.