Performansıyla beğeni toplamaya başladı: İşte Edson Alvarez'in Fenerbahçe'ye transferinde yaşananlar...

Fenerbahçe'de son dönemde yükselen performansın baş mimarlarından biri Edson Alvarez oldu.

Sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Meksikalı orta saha, yaşadığı sakatlığın ardından takıma geri döner dönmez fark yaratmaya başladı.

Meksika Milli Takımı kampında geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süre forma giyemeyen Alvarez, yeniden sahalara dönerek orta sahaya hem dinamizm hem de sertlik kazandırdı.

HEM SAHA İÇİNDE HEM DE SAHA DIŞINDA FARK YARATMAYA BAŞLADI

Teknik direktör Domenico Tedesco, yıldız futbolcunun fiziksel olarak ritmini bulmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin oyun dengesinin yeniden oturduğunu düşünüyor.

Tesislerdeki idmanlarda takım arkadaşlarını yönlendirmesi, saha içinde liderlik rolünü üstlenmesi teknik heyetin de dikkatinden kaçmadı.

Edson Alvarez transferinde Sportif Direktör Devin Özek'in büyük rol oynadığı ortaya çıktı.

ÖZEK FAKTÖRÜ

İtalyan devi Inter, Alman temsilcisi Borussia Dortmund ve eski kulübü Ajax'ın da peşinde olduğu yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin projesine ve Tedesco'nun vizyonuna inanarak tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullandı.

Yönetim, Alvarez'in transferini "projenin omurgası" olarak değerlendiriyor. Stuttgart maçında gösterdiği mücadele ve takımı ateşleyen tavırları da "Ne kadar doğru bir tercih olmuş" yorumlarını beraberinde getirdi.

TEDESCO'NUN GÜVENİNİ KAZANDI

İtalyan çalıştırıcı Tedesco, Alvarez'i sadece bir orta saha oyuncusu olarak değil, takımın mental lideri olarak da görüyor.

Fenerbahçe'de son haftalarda yakalanan pozitif atmosferde Meksikalı yıldızın payı büyük.

Alvarez'in hem saha içi hem saha dışı duruşu, Sadettin Saran döneminde yeniden yapılanan Fenerbahçe'nin simge isimlerinden biri haline gelmesini sağladı.