Fenerbahçe'de Edson Alvarez'in şansızlığı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Edson Alvarez, ülkesi Meksika'nın oynadığı milli maçta sakatlanmıştı.

Sahalara dönmek için gün sayan Alvarez, geçtiğimiz günlerde TNT Sports Mexico'ya açıklamalarda bulunmuştu.

Fenerbahçe'den kovulan Jose Mourinho'nun çok istediği isimlerden biri olan Alvarez, Portekizli hocanın ayrılığına değinmişti.

"MOURINHO GELMEMDE ETKİLİYDİ"

Alvarez, "Bu bir sır değil, kararımda Jose Mourinho büyük pay sahibiydi. Fenerbahçe'ye gelmeden önce onunla çok konuştum, beni ikna eden en önemli faktördü." demişti.

Mourinho'nun ayrılığıyla ilgili sözlerine devam eden Alvarez bu kez de, "Oraya antrenör için geldim ama beni isteyen yönetim de vardı." ifadeleri kullanmıştı.

'BENİ İSTEYEN YÖNETİM DE VARDI' DEDİ: ONLAR DA GİTTİ

Alvarez'in yönetimle ilgili sözleri sonrası sarı-lacivertlilerde başkanlık seçimi yapıldı.

Ali Koç ve Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimde kazanan Saran oldu.

Fenerbahçe'de teknik direktörün ardından yönetim de değişince Alvarez'in sözleri akıllara geldi.