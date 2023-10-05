Fenerbahçe'de Emre Mor, saha çalışmalarına başladı

2023-2024 sezonuna namağlup bir şekilde başlayan, Süper Lig ve Konferans Ligi'nde ise mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe'de Emre Mor hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Son olarak Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk ayağında sahasında Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 mağlup ettiği maçta forma giyen milli futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir formasından uzak kaldı.
Saha çalışmalarına başladı
Bu sezon yalnızca 17 dakika sahada kalan Emre Mor, sakatlığını atlatarak bireysel saha çalışmalarına başladı.
26 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile çalışmalara başladığını belirtti.
Milli ara sonrası geri dönecek
Öte yandan edinilen bilgiye göre; Emre Mor, milli aranın ardından Fenerbahçe formasına kavuşmuş olacak.
Yetenekli oyuncunun bu dönemde çalışmalarına devam edeceği ve hazır olacağı belirtildi.
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