Fenerbahçe'de Enner Valencia korkuttu! Alanyaspor maçında oynayacak mı? Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bitirdi. Enner Valencia, ağrı hissettiği için idmanı yarıda bıraktı. Oyuncunun durumu maç günü netlik kazanacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda iki grup halinde beşe iki top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Valencia ağrı hissetti Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bugün 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek. Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia son antrenmanda hafif ağrı hissetti, ancak yarın oynayacağı tahmin ediliyor. Kesin durumu maç saatinde netleşecek.