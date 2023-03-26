Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia'nın Beşiktaş derbisinde sahada olmak istediği öğrenildi.

Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmişti. Bu mücadelede takımı adına 2 gol atan forvet oyuncusu Enner Valencia, dizinden sakatlık geçirmişti.

Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar akşamı 20.30'da oynanacak olan Beşiktaş derbisinde sahada olması zor gözüken Valencia ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Derbide oynamak istiyor

Her gün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne giderek tedavi olan 33 yaşındaki oyuncu, sakatlığını atlatarak hızlıca iyileşiyor.

Ekvadorlu futbolcu, çevresine derbide oynamak istediğini ve bu yüzden tedavisini olabildiğinde hızlandırmaya çalıştığını belirtti.

Forvet bölgesinde eksikler var

Öte yandan sarı-lacivertli takımda Joshua King ve Michy Batshuayi'nin de sakat olması nedeniyle forvet hattında sorun yaşanıyor.

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un Beşiktaş derbisinde o bölgede Serdar Dursun ve Joao Pedro'yu oynatmayı planladığı öğrenildi.