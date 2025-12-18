Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de Eyüpspor mesaisi devam etti

Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Yayınlama Tarihi: 18.12.2025 16:24
Fenerbahçe, 20 Aralık Cumartesi günü Eyüpspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynayacağı Süper Lig 17. hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

YARIM DEVAM EDECEK

Devamında sahaya geçen oyuncular burada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptılar.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla noktalayacak.

