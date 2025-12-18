Fenerbahçe'de Eyüpspor mesaisi devam etti

- Fenerbahçe, Eyüpspor'la 20 Aralık Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
- Antrenman, core hareketleriyle başlayıp pas, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
- Takım, hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla tamamlayacak.
Fenerbahçe, 20 Aralık Cumartesi günü Eyüpspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynayacağı Süper Lig 17. hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı.
YARIM DEVAM EDECEK
Devamında sahaya geçen oyuncular burada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptılar.
Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla noktalayacak.