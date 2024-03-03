Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu Hatay maçında da gönülleri fethetti Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-0 yendiği maçta Ferdi Kadıoğlu, yine başarılı bir performans sergiledi.

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Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-0 mağlup etttiği maçta Ferdi Kadıoğlu, yine performansıyla dikkat çekti....

Sarı-lacivertlilerin uzun yıllardır performans anlamındaki en istikrarlı oyuncularının başında gelen Ferdi Kadıoğlu, yine iyi bir maç çıkardı.

Sol bekte oyunun her iki bölümünde de başarılı bir performans gösteren Ferdi, maçın hemen başında uzaktan kaleyi denedi ama vuruşunda kaleci Erce gole izin vermedi.

Bu sezonki performansı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 resmi maça çıkan 24 yaşındaki yıldız, 2 gol attı ve 3 asiste imza attı.