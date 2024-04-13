Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu korkusu: Ya ona da bir şey olursa

Fenerbahçe'de sol bek pozisyonunda Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından gözler Ferdi Kadıoğlu'na çevrildi. Hollandalı yıldızın yokluğunda Ferdi, mevkiinde tek kalan isim oldu.
Sol beke devşirilen ve zaman zaman Oosterwolde'nin yedeklenen milli futbolcu, şimdi takımın bu kritik pozisyonunda sorumluluk almak zorunda.
Sosyal medyada Ferdi korkusu
Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medyada, Ferdi Kadıoğlu'na destek mesajları yağdı.
"Allah Ferdi'ye sakatlık vermesin.", "Ferdi'yi pamuklara sarıp sarmalamamız gerek", "Eğer Ferdi'ye de bir şey olursa bu takımın vah haline" gibi yorumlar yapıldı. Taraftarlar, Ferdi'nin takımdaki önemini ve katkısını vurgulayarak sağlığının korunmasını diledi.
Bu sezonki performansı
24 yaşındaki Ferdi, bu sezon 43 resmi maça çıktı. 3574 dakika sahada kalırken 3 gol-4 asistle takıma katkı verdi.
4 maç kaçırdı
Milli futbolcu bu sezon sakatlıklar nedeniyle 3 karşılaşmayı kaçırırken, bir müsabakaya da dinlendirildiği için çıkmadı.
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