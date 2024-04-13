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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu korkusu: Ya ona da bir şey olursa

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu korkusu: Ya ona da bir şey olursa Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatması ile birlikte tüm gözler Ferdi Kadıoğlu'na çevrildi. Hollandalı yıldızla yedeklenen milli futbolcu, mevkiisinde tek kaldı.