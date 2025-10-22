Fenerbahçe'de formayı unutan isim: Fred...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'de Fred'siz olmazdı...

Sambacının oynamadığı maçlarda sarı-lacivertliler ya yenilir ya da 1 puan alırdı. Ama artık o devir bitti.

Brezilyalı orta saha, Kanarya'da ilk 11'de oynamayı unuttu.

İLK 11'İN VAZGEÇİLMEZ İSİMLERİNDENDİ

Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından göreve gelen Domenico Tedesco, Fred'i kulübeye hapsetti.

Tedesco'nun ilk 3 maçında 11'de sahaya çıkan yıldız orta saha, ardından 2'si Avrupa Ligi, 3'ü lig olmak üzere 5 maçta yedek soyundu.

KULÜBEYE HAPSOLDU

Sarı-lacivertlilerin İtalyan hocası, kendi sistemine uymadığı gerekçesiyle Fred'i bundan sonra da oyuna sonradan sokmaya devam edecek.

Öte yandan Mourinho döneminde sağ bekin vazgeçilmez futbolcusu Mert Müldür de unutulan isimler arasında.

Tedesco, göreve geldikten sonra milli futbolcuyu sadece 1 maçta ilk 11'de sahaya sürdü.