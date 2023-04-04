Fenerbahçe'de futbolcular Jorge Jesus'tan şikayetçi Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan Jorge Jesus'un forma tercihlerinin bazı oyuncular tarafından beğenilmediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un hem taktik anlayışı hem de oyuncu tercihleri çok konuşuluyor.

Portekizli teknik adam ile ilgili bir başka önemli iddia ise oyuncuların ondan forma adaleti nedeniyle rahatsız oldukları.

Miguel Crespo, takımda yeteri kadar forma şansı bulamadığı için şikayetçi. Hatta bu yüzden Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmadığı ve "Jesus bu takımdan gitmeden yeni sözleşme yapmam." dediği öğrenildi.

4 futbolcu rahatsız

Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli yıldızlarından olan Crespo ligde son iki haftayı kulübede geçirdi. Yıldız oyuncunun, ligde bu sezon 90 dakika sahada kaldığı maç sayısı sadece 3.

Yine Serdar Dursun, İsmail Yüksek ile Diego Rossi'nin de kendilerine yeteri kadar süre verilmediği ve formanın adaletli dağıtılmadığı konusunda çok şikayetçi olduğu belirtiliyor.