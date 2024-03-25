Fenerbahçe'de gözler 2 Nisan öncesi yapılacak kritik toplantıda Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, sarı-lacivertli kulübün 2 Nisan'da gerçekleştireceği olağanüstü genel kurula ilişkin istişarelerde bulunmak üzere bir araya gelecek.

ensonhaber.com

Fenerbahçe Kulübü'nde tüm gözler, 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na çevrildi.

Sarı-lacivertliler, bu toplantı öncesi Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya gelineceğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı, 29 Mart Cuma günü 16.00-18.00 saatlerinde yapılacak.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın açılış konuşmasıyla başlaması planlanan toplantının gündeminde, yapılan istişareler de değerlendirilecek.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Değerli Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz,



29 Mart 2024 Cuma günü, 16.00-18.00 saatleri arasında, Kulübümüz için çok önemli olan 2 Nisan Olağanüstü Genel Kurul Toplantımıza ilişkin istişarelerde bulunmak adına Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerimizde sizlerle bir araya geleceğiz.



GÜNDEM



1. SAYGI DURUŞU



2. İSTİKLAL MARŞI'NIN OKUNMASI



3. YÜKSEK DİVAN KURULU BAŞKANI' NIN AÇILIŞ KONUŞMASI



4. 2 NİSAN 2024 SALI GÜNÜ SAAT 17:00'DE ÜLKER STADYUMU FENERBAHÇE ŞÜKRÜ SARACOĞLU SPOR KOMPLEKSİMİZDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI İLE İLGİLİ İSTİŞARE



5. İSTİŞARE HAKKINDA GÖRÜŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ



6. KAPANIŞ

Neler olmuştu?

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Müsabakanın ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahanın ortasında toplandı ve galibiyeti kutladı.

Bu sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi.

Daha sonra Trabzonsporlu taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlandı.

Fenerbahçeli futbolcular, olayların ardından soyunma odasına doğru gitti.

Yaşanan bu gelişme üzerine Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'den çekilmenin de ele alınacağı bir toplantı yapacağını duyurmuştu.