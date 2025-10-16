Fenerbahçe'de gündem Leon Goretzka

Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldız orta sahası Leon Goretzka için harekete geçti.

Bild'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde Goretzka'yı kadrosuna katmak istiyor.

TEDESCO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco'nun, Schalke döneminden iyi tanıdığı Goretzka'nın özelliklerini çok beğendiği ve onu takıma kazandırmak istediği belirtildi.

BAYERN ENGELİ

Öte yandan haberde, Bayern'de kadro derinliğinin az olması, transferin önündeki en büyük engel olarak kaydedildi. Bu engelin transferin ara transfer döneminde gerçekleşmesini mümkün kılmadığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Alman kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun, kulüple arasında sözleşme görüşmeleri yapılacak olsa da, şu anda yeni kontrat ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.