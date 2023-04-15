Fenerbahçe'de Gustavo Henrique, Altay Bayındır'ın akreditasyon kartıyla maçı izledi Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta kadroda yer almayan Gustavo Henrique mücadeleyi Altay Bayındır'ın akreditasyon kartıyla takip etti.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

Gustavo, Altay'ın akreditasyon kartıyla maçı takip etti

Bu mücadelede ise ilginç bir olay yaşandı. Tribünde yer alan Gustavo Henrique'nin sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Altay Bayındır'ın akreditasyon kartıyla maçı takip etti.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique'nin Altay Bayındır'ın akreditasyon kartıyla tribünde yer alması, sosyal medyada çok konuşuldu.

Ceza alabilirler

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatlarına göre, Gustavo Henrique ve Altay Bayındır'ın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi halinde, başkasına ait akreditasyon kartı kullanmaktan ceza alabilecekleri iddia edildi.