Fenerbahçe'de hayal kırıklığı Mauricio Lemos

Başakşehir'le oynanan Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Mauricio Lemos, bu sezon kendisine gelen neredeyse hiçbir şansı doğru kullanamayarak büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe, bu sezon ligde zor günler geçiren Başakşehir'e uzatmalarda 2-1 mağlup olarak elendi.

TARAFTARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Dakika 45'te Deniz Türüç'e yaptığı sert hareketle kırmızı kart gören Mauricio Lemos, son şansını da iyi kullanamadı.

Sezon başında Emre Belözoğlu'nun bizzat izlediği ve istediği isimler arasında yer alan Uruguaylı stoper, Fatih Karagümrük karşılaşmasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını eksik bırakmasının ardından dün de kırmızı kart görerek taraftarın tepkisini çekti.

10 MAÇTA İKİNCİ KIRMIZI

Uzatmalarla birlikte 75 dakika 10 kişi oynamak zorunda kalan Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın Başakşehir'ine yenilerek kupaya veda etmek zorunda kaldı.

Lemos ise 10 maçta gösterdiği kötü performans ve aldığı iki kırmızı kartla bu sezon yapılan en kötü transferler arasındaki yerini şimdiden aldı.

"EFSANE OLMAK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Öte yandan Uruguaylı stoperin, yeni transfer olduğu dönemde verdiği röportaj da akıllara geldi.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasında yer almak istediğini belirten Lemos, "Burada efsane olmak istiyorum. Burası harika bir kulüp. Ben de bu kulübün efsanelerinden bir olmak istediğimi göstermek istiyorum. Umarım bu olur ve bir sürü kupa kazanırız." sözleriyle hedeflerini açıklamıştı.

Daha önce İspanya devi Barcelona'dan teklif aldığını aktaran Uruguaylı oyuncu, "Barcelona'dan resmi bir teklif aldım, evet. Benim amacım kendimi oynayarak göstermekti. Orası büyük bir kulüp ve orada oynamak zordu. Hayatta bazen böyle kararlar verirsiniz. Şu anda ben burada büyük bir kulüpteyim ve çok mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.