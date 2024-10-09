Fenerbahçe'de hız tartışmaları! Mourinho sözünü unuttu

Haber Merkezi
Fenerbahçe'de "hız" tartışması yaşanıyor.
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, göreve ilk başladığı dönemde, "Takımda hız eksikliği var." demişti.
Portekizli teknik adamın bu sözlerinin ardından Fenerbahçeli taraftarlarda oyun konusunda beklenti arttı. Ancak sarı-lacivertli takımda şu ana kadar beklenen hızlı oyun sahaya yansımadı.
TARAFTARLAR SORGULUYOR
Fenerbahçeli taraftarlar, Mourinho'nun bu sözleri ve sahada oynanan oyunun ardından Mourinho'nun demecini sorgulamaya başladı.
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