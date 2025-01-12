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Haber Merkezi

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi sezon sonunda sona erecek başarılı futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceği belli oldu.

3 YIL DAHA FENERBAHÇE'DE

Sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Milli futbolcu, 2027-2028 sezonu sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek.

"OYUNCUMUZA BAŞARILARLA DOLU SEZONLAR DİLİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

2020/21 sezonundan itibaren Çubuklu formamızı başarı ile terleten Futbol Takımımızın değerli oyuncularından İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık daha sözleşme imzalanmıştır.



Fenerbahçemizin hedefleri yolunda formamızın bir parçası olacağını memnuniyet ile duyurduğumuz oyuncumuza başarılarla dolu sezonlar diliyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü

ESKİ SÖZLEŞMESİ DE REVİZE EDİLDİ

Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci’nin Haziran 2025’e kadar geçerli olan eski sözleşmesini de revize etti.

Oyuncunun mevcut sözleşmesindeki son yarım dönemlik maaşı da yeni kontratındaki ücret üzerinden artırıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

29 yaşındaki futbolcu, 2021 yılında bu yana formasını giydiği Fenerbahçe ile 151 maça çıktı.

9.5 milyon euro piyasa değeri bulunan hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda 30 gol ve 29 asistle mücadele etti.