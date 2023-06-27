Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hacdan dönmesi bekleniyor Abdullah Avcı ve İsmail Kartal arasından tercihini yapan Ali Koç'un yeni hocayı açıklamak için deneyimli teknik adamın hacdan dönmesini bekleyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen İsmail Kartal'ın 22 Haziran'da hac görevi için kutsal topraklara gittiği ortaya çıktı.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu, deneyimli hocanın dönüş biletinin 4 Temmuz tarihine alındığı bilgisini aktarırken ibadetin bitiş tarihinden önce İsmail Hoca'nın İstanbul'a dönmesi beklenmiyor.

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Bu da sarı-lacivertlilerin yeni hocasına kavuşmasını biraz daha erteleyeceği anlamına geliyor.

Şu anda kutsal topraklarda olan İsmail Kartal'ın yakın zaman sonra Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmasına kesin gözüyle bakılıyor.