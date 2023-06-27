Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hacdan dönmesi bekleniyor

Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen İsmail Kartal'ın 22 Haziran'da hac görevi için kutsal topraklara gittiği ortaya çıktı.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu, deneyimli hocanın dönüş biletinin 4 Temmuz tarihine alındığı bilgisini aktarırken ibadetin bitiş tarihinden önce İsmail Hoca'nın İstanbul'a dönmesi beklenmiyor.
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Bu da sarı-lacivertlilerin yeni hocasına kavuşmasını biraz daha erteleyeceği anlamına geliyor.
Şu anda kutsal topraklarda olan İsmail Kartal'ın yakın zaman sonra Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmasına kesin gözüyle bakılıyor.