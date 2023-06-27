Fenerbahçe'de yeni hoca belli oluyor: Abdullah Avcı mı? İsmail Kartal mı? Karar verildi Fenerbahçe'de Abdullah Avcı ve İsmail Kartal hoca adayı olarak öne çıkıyordu. Başkan Ali Koç, Abdullah Avcı'nın sunumundan çok etkilense de camianın teknik adamı kabul etmemesinden dolayı İsmail Kartal'da karar kıldı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılmasının üzerinden neredeyse 1 ay geçmesine rağmen yeni hoca belli olmadı.

Başkan Ali Koç birçok yerli hoca adayıyla görüşse de son olarak hocasını Abdullah Avcı ve İsmail Kartal'dan biri olarak belirledi.

İsmail Kartal'da karar kılındı: İmzalar hacdan sonra atılacak

Abdullah Avcı'ya camianın sıcak bakmadığı, sosyal medyada da çok fazla tepki geldiğini gören Koç, Fenerbahçe taraftarlarının çok sevdiği İsmail Kartal'da karar kıldı.

22 Haziran'da hac için Suudi Arabistan'a giden İsmail Kartal'ın 4 Temmuz'da döneceği öğrenilirken Kartal'ı İstanbul'a davet eden Başkan Koç'un kısa süre içerisinde 3. İsmail Kartal dönemini başlatması bekleniyor.

Öte yandan Twitter'da Ali Koç'a, "Jorge Jesus için İsmail Kartal'ı gönderdin. İsmail Kartal için Jesus'la anlaşmadın." şeklinde eleştiriler geldi.