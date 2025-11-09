Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ve Milan Skriniar'a izin yok

- Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ve Milan Skriniar, Avrupa devlerinin ilgisine rağmen takımda kalacak.
- Tedesco, her iki oyuncunun da satılmaması gerektiğini yönetime iletti.
- İsmail ve Skriniar için ancak astronomik teklifler değerlendirilecek.
Fenerbahçe'de son dönemde performanslarıyla göz dolduran isimlerin başında İsmail Yüksek ve Milan Skriniar geliyor.
Hal böyle olunca Avrupa'dan bazı takımlar Yüksek ve Skriniar'ı takip etmeye başladı.
İngiliz ve Fransız takımları mercek altında tuttukları İsmail için devre arasında Fenerbahçe’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor ancak milli yıldızın satışı söz konusu değil.
TEDESCO KESİNLİKLE İSTEMİYOR
Hem savunma katkısı hem de oyun kurulumundaki rolüyle beğeni toplayan İsmail'in gönderilmesine ise Tedesco'nun kesinlikle karşı olduğu öğrenildi.
Kadronun önemli bir parçası haline gelen öğrencisinden vazgeçmek istemeyen 40 yaşındaki hocanın, bu düşüncesini yönetime de bildirdiği ifade edildi.
ASTRONOMİK TEKLİF GELMEDİKÇE SATILMAYACAK
Sarı-lacivertli kurmayların da astronomik bir teklif dışında İsmail'i bırakmaya niyeti olmadığı gelen haberler arasında yer aldı.
İtalya’dan talipleri olan Milan Skriniar için de kapılar kapalı.
SKRINIAR, FENERBAHÇE'DE MUTLU
Skriniar, "Fenerbahçe'de mutluyum." diyerek Juventus'un teklifini de kabul etmedi.
Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta süre bulan İsmail Yüksek, 1 kez ağları havalandırdı.
Milan Skriniar ise bu sezon 18 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.