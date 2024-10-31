Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen İdman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı.

Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular hücum ve savunma varyasyonları üzerine sürdürdükleri antrenmanı, dar alanda çift kale maçlarla tamamladı.

TESİSLERİ SEKEREK TERK ETTİ

Öte yandan idman sonrasında Portekizli teknik direktörün tesisleri sekerek terk etmesi dikkati çekti.

A Spor'un haberine göre; Mourinho'nun idman sırasında futbolcuyla çarpıştığı bilgisine ulaşıldı.

Başarılı hocanın durumunun iyi olduğu da gelen bilgiler arasında.