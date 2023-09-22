Fenerbahçe'de Luan Peres ve Lincoln Henrique'ye lisans çıkarmadı Fenerbahçe, TFF'ye bildirdiği kadro listesinde yabancı oyuncularından Luan Peres ve Lincoln Henrique'ye yer vermedi.

ensonhaber.com

2023-2024 sezonuna Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 11 maçı da kazanarak formda bir şekilde başlayan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekipte TFF'ye bildirilen oyuncu listesinde iki isim dışarda kaldı.

Mevcut kadrosunda 16 yabancı futbolcu bulunan Fenerbahçe, 14 yabancı hakkı olan TFF listesine sakatlıkları bulunan Luan Peres ve Lincoln Henrique'nin isimlerini yazmadı.

Brezilyalı iki isim de devre arasına kadar Süper Lig'de oynayamayacak.

İşte Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği oyuncu listesi: