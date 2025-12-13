Fenerbahçe'de Marco Asensio sevinci

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı 4-0 mağlup etti.
- Marco Asensio, ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldıktan sonra takımla çalışmalara başladı.
- Asensio'nun Konyaspor maçında oynaması bekleniyor.
UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 6. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Brann'ı 4-0 mağlup ederek moral kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında evinde Konyaspor'u ağırlayacak.
Sarı-lacivertli ekip 5 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Konyaspor ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig 16. hafta maçının hazırlıklarına başladı.
TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Fenerbahçe'nin Brann ile oynadığı maç öncesi ağrıları bulunduğu için karşılaşmanın kadrosundan çıkarılan İspanyol yıldız Marco Asensio, takımla çalışmalara başladı.
Asensio'nun Konyaspor maçında formasına kavuşması bekleniyor.