Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş görev bekliyor

Haber Merkezi
Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi orta saha krizi yaşanıyor.
Cezalı Sofyan Amrabat ve sakatlığı süren İsmail Yüksek'in yokluğunda orta sahada iş, Mert Hakan Yandaş'a düştü.
Tecrübeli futbolcu, Konyaspor karşısında kilit isim olacak.
'Komutan' lakaplı Mert Hakan, teknik direktör Jose Mourinho'ya hazır olduğunu iletti.
23 KASIM'DAN SONRA ŞANS BULAMADI
Mert Hakan Yandaş son olarak Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 6-2 yendiği maçta ilk 11'de başladı. 23 Kasım'daki maçın ardından forma şansı bulamadı.
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