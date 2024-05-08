Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı! Sezon sonu...

ensonhaber.com
Fenerbahçe'de takım kaptanlarından olan Mert Hakan Yandaş, teknik direktör İsmail Kartal'ın Konyaspor karşılaşmasında kendisine verdiği formanın hakkını teslim edemedi.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan ancak devre arasında oyundan alınan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Sözleşme uzatmayacak
Sarı-lacivertli kulübün, tecrübeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'ın kontratını uzatmayacağı öğrenildi.
Sezon performansı
Bu sezon takımıyla 25 maça çıkan Mert Hakan, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış