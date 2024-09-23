Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a uyarı geldi: Sakin ol

Haber Merkezi
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisindeki agresif tavırlarıyla dikkat çeken Mert Hakan Yandaş'a yönetim tarafından uyarı geldi.
Derbiye yedek başlayan Mert Hakan Yandaş, ilk yarıda hakeme itirazdan sarı kart gördü.
Karşılaşma sonunda da Galatasaraylı oyuncularla arasında gerginlik yaşanan Mert Hakan, rakip oyuncularla aynı anda tünele girmek istedi.
"SAKİN OL"
Arkadaşlarının engel olduğu tecrübeli futbolcuya yönetimin, sakin olması konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.
Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da Mert Hakan Yandaş'ı UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Union Saint-Gilloise maçında ilk 11'de görev vereceği aktarılıyor.
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