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    Fenerbahçe'de Michy Batshuayi rüzgarı esiyor

    Fenerbahçe'de Michy Batshuayi rüzgarı esiyor

    Bu sezon Fenerbahçe formasıyla kritik maçların kilit ismi olan Michy Batshuayi, performansıyla Beşiktaş taraftarlarını üzmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 12:22
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 12:36
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    Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi’nin zorlu Galatasaray maçı öncesi sergilediği performans, Jorge Jesus’u mutlu etti.

    Antalya deplasmanında attığı 2 golle yıldızlaşan Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı son 3 resmi maçta 5 kez fileleri havalandırdı.

    17 maç 13 gol

    Belçikalı golcü, sezon genelinde ise 17 karşılaşmada 13 kez gol sevinci yaşadı ve 1 de asist yaptı.

    Süper Lig'e geldiği 2021/22 sezonundan bu yana altıncı kez bir maçta 2+ gol atan Michy Batshuayi, son iki sezonda bunu en fazla başaran oyuncu oldu.

    Michy Batshuayi

    Dalga geçmişlerdi

    Beşiktaş'ta geçirdiği dönemde büyük eleştiri alan Belçikalı, Fenerbahçe'ye transferi açıklanınca sosyal medyada dalga konusu olmuştu.

    Özellikle Beşiktaşlı taraftarlar, yaptıkları paylaşımları tek tek silmeye başladı.

    İşte onlardan bazıları;

    Michy Batshuayi

    Michy Batshuayi

    Michy Batshuayi

    Michy Batshuayi

    Michy Batshuayi

    Michy Batshuayi

    Michy Batshuayi

    Michy Batshuayi

    Michy Batshuayi

    Michy Batshuayi


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