Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, Instagram hesabını kapattı

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı.

Fenerbahçe'nin mlli yıldızı Oğuz Aydın, Feyenoord maçı sonrası dikkat çeken bir karara imza attı.

24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord'a 2-1 mağlup oldukları maçtaki performansıyla sosyal medyada eleştiri topladı.

Yaşananların ardından genç yıldız, Instagram hesabını kapatma kararı aldı.

BENZER DURUM BEŞİKTAŞ'TA DA YAŞANDI

Öte yandan benzer bir durum geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ta da yaşanmıştı.

Siyah beyazlı ekipten Jurasek ve Arroyo, taraftar tepkileri nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapatmış ve kulüp, siber zorbalık konusuna dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.