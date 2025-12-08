Fenerbahçe'de Rodrigo Becao kadro dışı kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de geride kalan 15 hafta sonunda 33 puan toplayan ve 3. sırada yer alan Fenerbahçe'de, sıcak bir gelişme yaşandı.

Daha önce İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u kadro dışı bırakan sarı-lacivertli takım, bir isim hakkında daha aynı kararı verdi.

Fenerbahçe Kulübü, savunma oyuncusu Rodrigo Becao'nun kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

"KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTIR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü

FENERBAHÇE KARİYERİ SAKATLIKLARLA GEÇTİ

2023-2024 sezonunun başında İtalyan ekibi Udinese'den Fenerbahçe'ye 8.31 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Becao, sarı-lacivertli formayı 38 kez giydi.

4.5 milyon euro piyasa değeri bulunan Brezilyalı stoper, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle mücadele etti.

Fenerbahçe kariyerinde sakatlıklarla boğuşan ve uzun süre sahalardan uzak kalan 29 yaşındaki isim, bu sezon sadece 1 maçta süre buldu ve 6 dakika oynadı.