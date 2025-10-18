Fenerbahçe'de Sadettin Saran, Aziz Yıldırım ve Ali Koç bir arada Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ekim ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı. Başkan Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve eski başkanlar Ali Koç ile Aziz Yıldırım toplantıya katılım gösterdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ekim ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Sarı-lacivertli camia, sabah saatlerinden itibaren toplantı salonunu doldurdu. Toplantıya, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve çok sayıda kurul üyesi katıldı. TOPLANTI SALONU DOLDU Kulübün önceki başkanları Ali Koç ve Aziz Yıldırım da toplantıda yerini aldı. Günün programı, her zamanki gelenekle, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. SARAN, KOÇ VE YILDIRIM KATILDI Tüm katılımcılar, milli marşın ardından toplantının gündemine geçmeden önce kısa bir süre ayakta kaldı. Fenerbahçe yönetimi ve divan üyeleri, kulübün güncel durumu ve gelecek planlarıyla ilgili görüşlerini paylaşmak üzere bir araya geldi.

