Fenerbahçe'de sakatların son durumu: Livakovic, Becao ve Oğuz Aydın

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Başakşehir maçında sakatlanan Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ın sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.
BECÃO 6-8 AY YOK
Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'nun sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık tespit edildiği açıklandı. Oyuncunun sahalara dönüşünün 6-8 ay süreceği bildirildi.
LIVAKOVIC'İN TEDAVİSİ 2 HAFTA SÜRECEK
Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiği ve tedavisinin yaklaşık 2 hafta süreceği duyuruldu.
OĞUZ AYDIN 3 HAFTA YOK
Genç oyuncu Oğuz Aydın'ın sağ arka adalesinde yırtık ve kanama oluştuğu, bu nedenle 3 hafta forma giyemeyeceği ifade edildi.
Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan oyuncuların tedavi süreçlerinin kulüp sağlık ekibi tarafından takip edileceğini belirtti.
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