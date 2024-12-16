Fenerbahçe'de sakatların son durumu: Livakovic, Becao ve Oğuz Aydın
Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Başakşehir maçında sakatlanan Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ın sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.

BECÃO 6-8 AY YOK

Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'nun sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık tespit edildiği açıklandı. Oyuncunun sahalara dönüşünün 6-8 ay süreceği bildirildi.

LIVAKOVIC'İN TEDAVİSİ 2 HAFTA SÜRECEK

Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiği ve tedavisinin yaklaşık 2 hafta süreceği duyuruldu.

OĞUZ AYDIN 3 HAFTA YOK

Genç oyuncu Oğuz Aydın'ın sağ arka adalesinde yırtık ve kanama oluştuğu, bu nedenle 3 hafta forma giyemeyeceği ifade edildi.

Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan oyuncuların tedavi süreçlerinin kulüp sağlık ekibi tarafından takip edileceğini belirtti.

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Ercan Ertan
Muhabir