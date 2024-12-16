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Fenerbahçe'de sakatların son durumu: Livakovic, Becao ve Oğuz Aydın

Fenerbahçe'de sakatların son durumu: Livakovic, Becao ve Oğuz Aydın Fenerbahçe'de Başakşehir maçında sakatlanan Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ın sağlık durumu belli oldu.