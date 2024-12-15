Fenerbahçe'de sakatlık! Dominik Livakovic, Başakşehir maçına devam edemedi

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Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi ekip Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

LIVAKOVIC, DEVAM EDEMEDİ

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynanan tüm maçlarda kaleyi koruyan Dominik Livakovic, Başakşehir mücadelesinin 27. dakikasında kendini yere bıraktı.

Hakem Ozan Ergün'ün davetiyle sahaya giren sağlık ekiplerinin müdahalesiyle maça devam eden Livakovic, 3 dakika sonra Fenerbahçe atağında ikinci kez kendini yere bıraktı.

ERTUĞRUL, BU SEZON İLK KEZ OYNADI

Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sakatlığı nedeniyle kadroda bulunan Ertuğrul Çetin, 32. dakikada Hırvat kalecinin yerine oyuna girdi.

Kalan dakikalarda kaleyi koruyan Ertuğrul bu sezon ilk kez bir resmi maça çıktı.