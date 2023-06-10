Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sürprizi: Ali Koç randevu istedi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın ile önümüzdeki hafta görüşme gerçekleştirecek.

Fenerbahçe’nin 9 yıllık şampiyonluk özlemi sürerken taraftardan seçilmiş Başkan Ali Koç’a tepkiler devam ediyor.

Sezon sonuna doğru beklenen şampiyonluk uzaklaştıkça Fenerbahçe camiasından Ali Koç’a istifa çağrıları arttı.

Başkan Ali Koç, son yaşananlara tepkisiz kalmayarak yayınladığı basın açıklamasında, "Fenerbahçe’yi yönetmeye talip olacak adayların olması halinde Olağanüstü Genel Kurul’a gitmeye hazır olduğumu belirtmiştim." diyerek çağrılara cevap verdi.

Önce Lucescu ile görüştü

Öte yandan sarı-lacivertlileri yeni sezona hazırlayan Ali Koç, Jorge Jesus'un Portekizli inadından da sıkıldı.

Formayı hak eden isimlere vermediğini düşündüğü hoca ile devam etmek istemeyen Koç, Mircea Lucescu ile temas kursa da 77 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe'deki kaosu kaldıramam." diyerek bu teklifi reddetti.

Sergen Yalçın'la görüşecek

Listesinde Montella ve Sergen Yalçın olan Ali Koç, Adana Demirspor'a saygısızlık etmemek adına İtalyan çalıştırıcının mavi-lacivertlilerle ilgili kesin kararını bekliyor.

Ancak çalışmalarına ara vermek istemeyen Koç, listesindeki diğer bir isim olan Sergen Yalçın ile gelecek hafta bir görüşme gerçekleştirecek.

Başarılı teknik adamın sarı-lacivertlilerde çalışmaya çok sıcak bakmadığı bilinirken, Ali Koç'un şampiyon hocayı ikna etmek için bir proje hazırladığı öğrenildi.