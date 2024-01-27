Fenerbahçe'de stoper hattı rakipleri korkutuyor Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de transfer edilmesiyle İsmail Kartal'ın elindeki stoper sayısı 6'ya yükseldi. Birbirinden kaliteli savunmacıların olduğu kadroda hangi isimlerin ilk 11'de oynayacağı merak ediliyor.

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım karşısında seçimi kazanan Ali Koç, 2018 yılının haziran ayında başkanlık koltuğuna oturdu. Koç döneminde Fenerbahçe hemen her sezon transferin en hareketli takımı oldu, kadrolar adeta baştan kuruldu. En dikkat çeken konu ise Ali Koç'ın başkanlığında yapılan stoper transferleri oldu.

İlk sezonunda Diego Reyes ile başlayan bu süreçte imza attırılacak son merkez savunmacı Çağlar Söyüncü olacak. Milli oyuncunun imzayı atmasıyla birlikte Ali Koç'un başkanlığındaki 6. sezonda Fenerbahçe 19. stoperini transfer etti.

2018-19 sezonu Diego Reyes, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz.

2019-20 sezonu Zanka, Adil Rami, Simon Falette

2020-21 sezonu Marcel Tisserand, Mauricio Lamos, Attila Szalai

2021-22 sezonu Kim Min-jae, Steven Caulker

2022-23 sezonu Luan Peres, Gustavo Henrique, Samet Akaydın

2023-24 sezonu Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Omar Fayed, Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü

Savunma için 6 alternatif var

Özellikle bu sezon savunma hattını güçlendiren sarı-lacivertlilerde şu anda stoper olarak oynayabilen 6 futbolcu bulunuyor.

Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü gibi ana mevkisi stoper olan oyuncuların yanında sol bek Jayden Oosterwolde'de savunmadaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

İsmail Kartal'ın bu yıldız isimlerden hangi ikisini ilk 11'de oynatacağı da merak ediliyor.