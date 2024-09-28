Fenerbahçe'de taraftarlar sokağa indi! 'Ali Koç istifa'

Haber Merkezi
Fenerbahçe'de 6 yıldır kupa alınamaması, takımın son derbi maçında yenilmesi, taraftarların istifa talebini yükseltti.
Fenerbahçeli taraftarlar, "Until The Grave" taraftar grubunun öncülüğünde Yoğurtçu Parkı'nda buluştular.
"ALİ KOÇ İSTİFA"
Başkan Ali Koç ve yönetiminin istifasını isteyen taraftarlar, pankartlar açtılar.
Fenerbahçeli taraftarlar, "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i, Ne hâle getirdin?" sloganları attılar.
"ALİ KOÇ BAŞKAN, FENERBAHÇE PERİŞAN"
Taraftarlar hep bir ağızdan, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe perişan" dediler.
Yürüyüş için toplanan vatandaşlar, stada yürümek istedi. Bu yürüyüşe polis izin vermedi.
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