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Fenerbahçe'de taraftarlar sokağa indi! 'Ali Koç istifa'

Fenerbahçe'de taraftarlar sokağa indi! 'Ali Koç istifa' Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetimi için istifa yürüyüşü düzenliyor. Yoğurtçu Parkı'nda buluşan Fenerbahçeli taraftarlar, 'Ali Koç istifa, Yönetim istifa' sloganları ile yürüyüş gerçekleştirdi.